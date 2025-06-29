Максим Устименко загинув у ніч на неділю, 29 червня, під час відбиття масованої російської атаки

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України пілоту Максиму Устименку, який загинув під час відбиття повітряної атаки росіян у неділю, 29 червня. Про це йдеться в указі № 444/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)», – йдеться в документі.

Зеленський відзначив, що Устименко воював ще з часів АТО, він освоїв чотири типи літаків, і, за словами президента, на його рахунку були дійсно важливі результати для України.

«Сьогодні він загинув, захищаючи наше небо, наших людей від чергової російської масованої атаки – було більш ніж 500 ударних дронів і ракет тільки за одну минулу ніч. Більшість із них було збито», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 29 червня, під час відбиття масованої російської атаки загинув льотчик, який керував американським винищувачем F-16. Під час нічного вильоту підполковник Максим Устименко збив сім повітряних цілей та відвів пошкоджений літак від населеного пункту, поруч із яким він перебував, проте не встиг врятуватися сам.

Це вже четверта втрата F-16 в Україні. Так, 16 травня під час відбиття чергової атаки російських окупантів, було втрачено зв’язок із літаком F-16. Під час бойового вильоту на борту виникла нештатна ситуація, через що пілот відвів літак подалі від населеного пункту та успішно катапультувався.

12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі загинув 26-річний льотчик F-16, капітан Павло Іванов. Ще раніше, 26 серпня 2024 року Повітряні сили втратили зв’язок із винищувачем F-16 – згодом з’ясувалося, що літак разом із пілотом із Луцька Олексієм Месем зазнав авіакатастрофи.