У бою загинув пілот F-16 Павло Іванов

У суботу, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний льотчик, капітан Павло Іванов. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«На жаль, сумна новина… 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов. Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів...», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повітряні сили зазначили, що пілоти F-16 майже кожен день виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах. Вони здійснюють прикриття авіаційних ударних груп, а також завдають ударів по ворожих об’єктах.



«Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них!», – наголосили у Повітряних силах.

Обставини трагедії встановить міжвідомча комісія, яка вже розпочала роботу.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині та побратимам Павла Іванова. Він також повідомив, що заслухав доповіді військових щодо цієї бойової ситуації.

«Зʼясовуємо всі обставини. Українські F-16, “міражі”, МіГи, уся наша бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції. Повітряні сили залучені й до захисту України від російських ракет та дронів. Пишаємося нашими воїнами. Відповімо сильно і влучно», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 26 серпня 2024 року під час відбиття масованої російської атаки Україна втратила винищувач F-16. Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот літака, підполковник Олексій Месь. Йому було 30 років.