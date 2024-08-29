Винищувач виконував бойове завдання зі збиття ворожих повітряних цілей

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 під час відбиття російської масованої атаки 26 серпня. Під час ліквідації ворожих повітряних цілей з літаком втратили зв’язок, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ 29 серпня.

За даними Генштабу, під час масованої російської атаки 26 серпня ЗСУ застосували винищувачі F-16, надані західними партнерами. Літаки працювали спільно із зенітно-ракетними військами.

Винищувачі знищили чотири крилаті ракети росіян, продемонструвавши високу ефективність. Втім, з одним із них військовослужбовці втратили зв’язок.

«Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Для з’ясування причин авіакатастрофи призначили спецкомісію Міноборони, яка наразі працює в районі падіння літака. Раніше CNN повідомило, що до розслідування падіння F-16 залучать міжнарожні комісії.

Зазначимо, 29 серпня у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили про загибель 26 серпня відомого пілота Олексія Меся, який виконував бойове завдання під час масованої атаки росіян. За даними Повітряних Сил, військовослужбовець зміг збити три ворожі ракети та один безпілотник.

Що відомо про Олексія Меся

30-річний пілот народився в Луцьку та проходив військову службу за контрактом. 2022 року його зарахували до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки – заступника командира операційної групи. Мав звання підполковника.

Спільно з військовим льотчиком Андрієм «Джусом» Пільщиковим, який загинув в авіакатастрофі 25 серпня 2023 року, відвідав США для того, щоб закликати урядовців надати Україні літаки F-16.

За даними прес-служби 144 винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США, Олексій Месь проходив навчання на винищувачах F-16 у США.