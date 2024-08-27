Літаки американського виробництва збили деякі ракети, випущені під час масованої атаки росіян

Під час масованої комбінованої атаки Росії 26 серпня Україна залучала американські винищувачі F-16 для збиття ракет. Про це повідомив 27 серпня президент України Володимир Зеленський на форумі «Україна 2024. Незалежність».

За словами президента, українські військовослужбовці підіймали у повітря отримані від союзників літаки американського виробництва F-16, щоб відбити масовану атаку росіян. Нагадаємо, тоді окупанти випустили понад 120 ракет та сотню ударних безпілотників.

Володимир Зеленський повідомив, що за допомогою американських винищувачів вдалося збити деякі ракети. Він зазначив, що літаки показали дуже добрий результат та подякував країнам-партнерам, які надали винищувачі.

Втім, президент зазначив, що наразі цих літаків недостатньо. Крім того, Україна змушена й далі тренувати пілотів для польотів на F-16.

Нагадаємо, Російська комбінована атака стала наймасовішим ударом по території України з початку повномасштабного вторгнення. Загалом у небі під час нічної та вранішньої атаки росіян українські військові зафіксували та супроводили 236 об’єктів, а саме 127 ракет та 109 ударних БпЛА. Збити вдалося 102 ракети різних типів та 99 безпілотників.