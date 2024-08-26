Росіяни здійснили пуски ракет з Ту-95, човнів-носіїв «Калібрів» з Чорного моря, а також безпілотників

У ніч на понеділок, 26 серпня, російські окупанти здійснили комбіновану атаку з авіації та безпілотників по Україні. Повітряна тривога лунала по всій країні, у низці областей зафіксували ворожі БпЛА та крилаті ракети.

Про загрозу застосування безпілотників з півночі повідомили у пресслужбі Повітряних сил приблизно о 00:45. Протягом ночі російські дрони атакували центральні регіони, зокрема Полтавщину. Вранці 26 серпня, приблизно о 05:40, росіяни випустили нову групу безпілотників з тимчасово окупованого півдня України, які спрямували на захід.

Станом на 06:55 Повітряні сили зафіксували БпЛА на Волині та Вінниччині, які рухалися у західному напрямку. Крім того, дрони, які рухаються до заходу України, помітили на Житомирщині та Київщині. О 07:30 голова Львівської ОВА Максим Козицький оголосив про захід БпЛА у повітряний простір Львівщини.

«Вже над областю. Перебувайте в укриттях», – повідомив він.

Ворожий безпілотник здійснив кілька маневрів на Львівщині – спочатку він рухався на Буськ, а згодом змінив курс на Золочів, повідомив Козицький. Станом на 08:30 ворожий БпЛА взяв курс на Бібрку/Нові Стрілища.

Ще три дрони зафіксували на Рівненщині, ще один – на Хмельниччині. Згодом у Хмельницькій та Тернопільській областях пролунали кілька вибухів.

Вранці росіяни також вивели не пускові рубежі чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр». Загальний залп складає 28 ракет. Приблизно о 07:20 окупанти здійснили пуски «Калібрів».

Окрім того, приблизно о 04:40 окупанти підняли в повітря 11 бортів Ту-95МС, які вийшли на пускові рубежі приблизно о 07:20. Зазначимо, літаки злетіли з аеродрому, розташованого в російському Енгельсі. Вночі 26 серпня невідомі безпілотники здійснили атаку на це місто, а також прилеглий до нього Саратов. Станом на 07:40 ще шість бортів ТУ-22М3 злетіли з аеродрому «Шайковка».

Пуски крилатих ракет розпочалися приблизно о 07:30. О 08:35 Повітряні сили повідомили про групу ракет, які рухаються через Хмельницьку область до Чернівеччини та Львівщини.

«Крилата ракета над Львівщиною. Наразі рухається у напрямку Ходорова», – попередив Максим Козицький. У Повітряних силах уточнили, що ракета рухається в бік Стрия.

О 08:47 Повітряні сили повідомили про рух ракет на Старокостянтинів на Хмельниччині, а також на Прикарпатті. Пізніше моніторингові канали повідомили про рух групи ракет у Закарпатській області.

Приблизно о 09:00 росіяни підняли в повітря винищувачі МіГ-31, які є носіями ракет «Кинджал». У Повітряних силах підтвердили пуски та попередили про атаку на Київ. Незабаром у місті пролунали чергові вибухи.

Вибухи пролунали і у Львові – Максим Козицький повідомив про роботу ППО.

Станом на 10:20 Повітряні сили ЗСУ зафіксували ворожі дрони на території 11 областей:

Хмельницької,

Тернопільської,

Вінницької,

Харківської,

Київської,

Черкаської,

Полтавської,

Чернігівської,

Сумської,

Миколаївської,

Херсонської.

Об 11:10 повітряну тривогу скасували на заході України. Загроза застосування безпілотників залишається на сході та півночі країни, а також на Вінниччині та Хмельниччині.

Робота української ППО під час масованої російської атаки 26 серпня

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на своїй сторінці в Telegram оприлюднив відео збиття однієї з ракет, яка атакувала Закарпаття. Він повідомив, що ракету збили бійці Закарпатського 650 окремого зенітно-кулеметного батальйону ЗСУ на межі Закарпаття та Львівщини. Втім, згодом колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що ракету збила місцева ППО, а не кулеметники.

Зверніть увагу, на відео присутня нецензурна лексика!

Наслідки ранкової атаки росіян

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкову атаку росіян, назвавши її однією з найбільших комбінованих за повномасштабне вторгнення. За словами президента, окупанти випустили понад сотню ракет та приблизно 100 ударних безпілотників.

«По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо», – повідомив Володимир Зеленський.

Вибухи пролунали на території 15 областей, зокрема:

Вінниччини;

Кіровоградщини;

Київщини та Києва;

Сумщини;

Дніпропетровщини (район Кривого Рогу та Дніпро);

Харківщини;

Хмельниччини;

Одещини;

Запоріжжя;

Рівненщини;

Житомирщини;

Львівщини;

Закарпаття;

Херсонщини;

Миколаївщини.

У деяких районах Києва внаслідок ракетної атаки зникла електроенергія, повідомило «Суспільне». Інформації про постраждалих наразі немає.

«У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі», – підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, Кличко повідомив про перебої з водопостачанням на правому березі міста. Води немає у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах Києва. Це пов'язано зі знеструмленням об'єктів водоканалу через відключення електропостачання.

«Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога», – додав голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Посадовець зазначив, що в чотирьох районах уламки збитих повітряних цілей пошкодили будинки. На місцях працюють оперативні служби.

Через російську атаку припинилося водопостачання у Житомирі, повідомили у пресслужбі «Житомирводоканал». У Львівській ОВА також повідомили про атаку на енергетичну інфраструктуру, що спричинило перебої в електропостачанні.

Росіяни також атакували енергетичну інфраструктуру Рівненської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені вікна в одному з житлових будинків, а також знеструмлені населені пункти у Рівненському районі, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. Постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає.

Пізніше у пресслужбі ДТЕК повідомили про введення графіків аварійних відключень через комбіновану атаку росіян.

«Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією», – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Голова Вінницької ОВА Філіп Пронін повідомив про атаку на область та підтвердив вороже влучання по промисловому об’єкту. Внаслідок атаки на об’єкті травмовані п’ятеро людей.

У Луцьку внаслідок ворожої атаки пошкоджений багатоквартирний будинок, повідомив мер міста Ігор Поліщук. Наразі уточнюються деталі про постраждалих внаслідок обстрілу.

«Поблизу Луцька збито шахед. Уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Станом на зараз потерпілих немає, інформація уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби», – повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Пізніше у Луцьку пролунав ще один вибух. Ігор Поліщук повідомив про влучання в об’єкт інфраструктури, внаслідок чого загинула одна людина.

Голова Волинської ОВА додав, що приблизно о 10:00 російський боєприпас пошкодив ще один приватний будинок в Луцьку. Внаслідок влучання постраждала ще одна людина.

Також загиблий внаслідок обстрілу є на Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про загибель 69-річного чоловіка. Внаслідок атаки сталося кілька займань, зокрема, у дачному будинку. На Запоріжжі від російської атаки також загинула людина.

Ще троє людей отримали поранення внаслідок обстрілу на Миколаївщині, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок ракетного удару по Одещині четверо людей отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога», – повідомив голова ОВА.

Кіпер зазначив, що внаслідок падіння уламків ворожих дронів та ракет пошкоджені приватні помешкання та багато машин. Крім того, в Одеському районі є перебої в електроенергії.

Через масований обстріл «Укрзалізниця» попередила про затримку руху поїздів.

«Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух. Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях», – повідомили у пресслужбі компанії.

Які потяги затримуються через обстріли

№35/36 Одеса-Головна – Пшемисль-Головний (+2:22)

№51/52 Київ-Пас. – Пшемисль Головний (+2:22)

№37/38 Одеса-Головна – Ужгород (+1:58)

№351/352 Київ-Пас. – Кишинеу (+1:43)

№749/750 Ужгород – Київ-Пас. (+0:32)

№19/20 Київ-Пас. – Хелм (+0:22)

№5/6 Ясіня – Запоріжжя-1 (+0:19)

№215/216 Чернівці – Запоріжжя-1 (+0:19)

№749/750 Відень-Головний – Київ-Пас. (+0:19)

№139/140 Київ-Пас. – Кам'янець-Подільський (+0:13)

№39/40 Запоріжжя-1 – Солотвино-1 (+0:11)

№15/16 Ясіня – Харків-Пас. (+0:10)

№97/98 Київ-Пас. – Ковель-Пас. (+0:08)

№67/68 Київ-Пас. – Варшава-Всходня (+0:05)

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