Міноборони Росії заявило про збиття усіх БпЛА, проте в мережі оприлюднили відео влучання дрона у багатоповерхівку в Саратові

Вранці понеділка, 26 серпня, невідомі ударні безпілотники атакували Саратовську область Росії, зокрема обласний центр Саратов та прилеглий до нього Енгельс, де розташований військовий аеродром стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. На момент атаки 11 із них злетіло для здійснення масованої атаки по Україні.

Про вибухи у Саратові повідомили російські Telegram-канали. Очевидці події публікують відео, на яких видно проліт безпілотників над містом. У російському міністерстві оборони традиційно заявили, що начебто збили всі БпЛА, проте місцеві медіа оприлюднили відео влучання у найвищу багатоповерхівку Саратова. ЗМІ повідомили, що влучання сталося у ЖК Volga sky, який нібито є й найвищим будинком Поволжя, маючи висоту 128,6 м.

Крім того, місцеві мешканці заявляють про падіння уламків дронів на будинок в Енгельсі за адресою Пушкіна, 85. За даними GoogleMaps, будівля розташована всього за 4 км від аеродрому «Енгельс», де дислокується стратегічна авіація ворога. Зокрема, на летовищі базуються російські Ту-95МС, які регулярно атакують Україну.

Внаслідок нічної атаки БпЛА у Саратові є четверо поранених. В Енгельсі жодна людина не постраждала.

Зазначимо, російські бомбардувальники злетіли 26 серпня раніше за атаку невідомих безпілотників на Енгельс. Тоді у повітря підняли 11 бортів Ту-95 для комбінованої масованої атаки на Україну.