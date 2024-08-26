Прогнозовані графіки відключень 26 серпня не діють

Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії вранці 26 серпня в Україні запровадили екстрені графіки аварійних відключень (ГАВ), повідомили у пресслужбі ДТЕК. У низці областей росіяни атакували енергетичну інфраструктуру.

«”Укренерго” надало розпорядження ввести екстрені відключення світла. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють», – повідомили у ДТЕК.

У компанії повідомили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання. До ранкового обстрілу окупантів в Україні не прогнозувалися відключення 26 серпня.

Зазначимо, знеструмлення відбулися після російської атаки вранці 26 серпня, до якої окупанти залучили стратегічну авіацію, винищувачі МіГ-31 та ударні безпілотники. У низці областей лунали вибухи, а згодом почало пропадати світло.

Так, електроенергія зникла у чотирьох районах Києва, а згодом припинилося і водопостачання – мер міста Віталій Кличко пояснив перебої з водою знеструмленням об'єктів водоканалу через відключення електропостачання.

Також про перебої з електро- та водопостачанням через влучання повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення», – повідомив він.

Влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури також зафіксували в Луцьку. Внаслідок атаки там загинула людина.