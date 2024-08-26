Вранці понеділка, 26 серпня, Росія здійснила комбіновану атаку на всю територію України, застосувавши спершу ударні дрони Shahed і ракети різного типу. На Львівщині атакою пошкоджені обʼєкти енергетики, внаслідок чого виникли перебої з електрикою, а у Львові – з водопостачанням.

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 6:30 ранку 26 серпня. За годину голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що над територією області зафіксували Shahed, який згодом полетів у сусідні області. О 8:46 Повітряні сили повідомили про входження крилатих ракет у Львівську область, а близько 8:50 – пролунали перші вибухи. Максим Козицький підтвердив, що на території області працює ППО.

«Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Деталі згодом», – повідомив Максим Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий додав, що влучань у місті не зафіксовано, однак через влучання в області можливі перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення.

Голова Дрогобицької РДА Степан Кулиняк повідомив, що ракета влучила в енергообʼєкт на території району, виникла незначна пожежа. Потерпілих та жертв немає.

Додамо, що вранці 26 серпня Росія здійснила на Україну комбіновану атаку на Україну. Спершу різні регіони України атакували ударні дрони Shahed, а потім – крилаті ракети, запущені з літаків Ту-22М3. Через влучання в обʼєкти енергетики «Укренерго» запровадило екстрені відключення електроенергії у всіх областях.