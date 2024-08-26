Робота мобільної групи українських ППО

Зранку у понеділок, 26 серпня, під час масованого комбінованого удару російських окупантів по Україні, радіотехнічними військами українських сил ППО виявлено та супроводжено 236 об’єктів росіян, а саме 127 ракет та 109 ударних БпЛА. Загалом було збито 102 ракети та 99 ударних БпЛА, повідомили в командуванні Повітряних Сил.

Як розповіли у відомстві, сьогодні росіяни завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування. Усього ворог використав:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей Росії;

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей та з Криму;

77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької області;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ, Чауда в Криму.

«До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні.

Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, що російські окупанти почали масовану атаку у ніч на 26 серпня. Спочатку ворог випустив велику кількість дронів, а зранку – ракети. Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, на Прикарпатті, в Тернопільській області, на підступах до Києва, в Харкові. Загалом під обстріл потрапили 15 областей.