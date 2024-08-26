Повітряні Сили і сили ППО збили понад 100 ракет і майже сто БпЛА
Українські захисники відбили наймасовішу повітряну російську атаку за всю війну
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Зранку у понеділок, 26 серпня, під час масованого комбінованого удару російських окупантів по Україні, радіотехнічними військами українських сил ППО виявлено та супроводжено 236 об’єктів росіян, а саме 127 ракет та 109 ударних БпЛА. Загалом було збито 102 ракети та 99 ударних БпЛА, повідомили в командуванні Повітряних Сил.
Як розповіли у відомстві, сьогодні росіяни завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування. Усього ворог використав:
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей Росії;
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей та з Криму;
- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
- 28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької області;
- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;
- 109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ, Чауда в Криму.
«До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні.
Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
- 1 крилату ракету Х-22;
- 99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з Білоруссю.
Нагадаємо, що російські окупанти почали масовану атаку у ніч на 26 серпня. Спочатку ворог випустив велику кількість дронів, а зранку – ракети. Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, на Прикарпатті, в Тернопільській області, на підступах до Києва, в Харкові. Загалом під обстріл потрапили 15 областей.