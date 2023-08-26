«Джус» (Андрій Пільщиков) служив пілотом винищувача МіГ-29

Відомий український пілот з позивним «Джус» та ще двоє пілотів загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Про авіакатастрофу та смерть пілотів 26 серпня повідомила «Українська правда» з посиланням на свої джерела у ЗСУ та правоохоронних органах, а також друг «Джуса» Павло Поцелуєв та волонтерка Меланія Подоляк.

За інформацією «Української правди», у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39, троє пілотів загинули. Державне бюро розслідувань почало розслідувати інцидент, а в Повітряних силах пообіцяли прокоментувати ситуацію пізніше.

Друг «Джуса» Павло Поцелуєв повідомив про загибель пілота близько 12:00 26 серпня, однак без уточнення подробиць.

«Джус» (Андрій Пільщиков) служив пілотом винищувача МіГ-29. З початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва. В інтерв'ю провідним західним ЗМІ неодноразово закликав партнерів України надати сучасні винищувачі.

В Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань заявили про початок розслідувань обставин авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних скриньок».

У Повітряних Силах підтвердили авіакатастрофу на Житомирщині, де під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

«Із сумом повідомляємо, що 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний «JUICE», – йдеться у повідомленні.

Андрій Пільщиков із позивним «Джус» літав на винищувачі МіГ-29 (Фото Олександра Маслова)

У відомстві висловили співчуття рідним загиблих. Також у Повітряних силах просять обережно та з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм.