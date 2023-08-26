Андрій Пільщиков із позивним «Джус» загинув в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня

Пілот Андрій Пільщиков із позивним «Джус», який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині, «марив літаками в українському небі». Так охарактеризував загиблого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у Facebook.

«Джус» розповідав мені геть про все на світі, що стосується авіації та ЗРВ (зенітно-ракетних військ – ред.), писав тисячі повідомлень у месенджери. Дивно, але я вже якось звик до його прискіпливих зауважень. Як тепер без цього?», – написав Ігнат.

За його словами, Андрій Пільщиков – «не просто пілот, це був молодий офіцер із «мега знаннями і мега талантом».

«Це був чудовий комунікатор, він був рушієм реформ в авіації Повітряних сил, учасником багатьох проєктів. Я часто підтримував його шалені ідеї, які давали неймовірний результат! Майор Андрій Пільщиков присвятив своє коротке, але дуже яскраве життя бойовій авіації, він марив F-16 в українському небі! І він зробив величезну роботу щодо цього питання», – зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат розповів, що рік тому в США Пільщиков зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби військових, «був постійно на зв’язку з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16».

«За час війни він дав десятки інтерв’ю західним медіа, бо добре знав англійську, а головне – предмет розмови, те, про що можна і треба говорити для України! Ви навіть уявити не можете, як він хотів літати на F-16... І коли американські літаки уже фактично на горизонті, він на них не політає... Але за нього це зроблять його побратими, вони завзято воюватимуть за всіх пілотів, яких забрала ця клята війна!», – наголосив Ігнат.

Як інформував ZAXID.NET, 25 серпня під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. Загинули три українських пілоти. ДБР вже почало кримінальне провадження. Правоохоронці перевірять, чи були літаки у справному стані та чи було дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть діагностику «чорних скриньок».