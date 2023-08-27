В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков були пілотами 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр»

Внаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39, що трапилося 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (позивний «Джус»), також загинули майор В’ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін. Про це у неділю, 27 серпня, повідомили у бригаді тактичної авіації Василькова.

Як повідомили у відомстві, в авіакатастрофі загинули троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр», кожен із загиблих був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України в умовах повномасштабної агресії РФ, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках.

«Майор В’ячеслав Мінка (мешкав на Київщині). Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі», – розповіли у бригаді тактичної авіації Василькова.

Майор Сергій Проказін (проживав на Полтавщині). 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.

«Капітан Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний «Juice». 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16»«, – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, 25 серпня під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. Загинули три українських пілоти. ДБР вже почало кримінальне провадження. Правоохоронці перевірять, чи були літаки у справному стані та чи було дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть діагностику «чорних скриньок».