Олексій Месь одним із перших пройшов навчання на американських винищувачах

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик з Луцька Олексій Месь із позивним «Мунфіш», який одним з перших проходив навчання на F-16 у США. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у четвер, 29 серпня.

У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що волинянин Олексій Месь загинув 26 серпня, захищаючи Україну від повітряної атаки росіян. 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць, відбулося прощання з пілотом. Для вшанування загиблого залучили два винищувачі МіГ-29, якими керували побратими Олексія Меся.

«Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Наказом головнокомандувача ЗСУ Олександром Сирським Олексію Месю присвоїли військове звання полковник посмертно.

Раніше про смерть українського пілота 26 серпня повідомило із посиланням на власне джерел CNN. Медіа також заявило про смерть Олексія Меся в авіакатастрофі.

«Загибель пілота – великий удар для України. Перші F-16 прибули в країну лише на початку цього місяця, і він був одним із небагатьох пілотів, навчених керувати ними», – повідомили журналісти.

За словами джерела, триває розслідування аварії. Для її участі запросять міжнародних експертів.

Що відомо про Олексія Меся

30-річний пілот народився в Луцьку та проходив військову службу за контрактом. 2022 року його зарахували до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки – заступника командира операційної групи. Мав звання підполковника.

Спільно з військовим льотчиком Андрієм «Джусом» Пільщиковим, який загинув в авіакатастрофі 25 серпня 2023 року, відвідав США для того, щоб закликати урядовців надати Україні літаки F-16.

За даними прес-служби 144 винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США, Олексій Месь проходив навчання на винищувачах F-16 у США.

До слова, 29 серпня газета The Wall Street Journal із посиланням на анонімного американського чиновника заявила нібито про втрату Україною одного з наданих винищувачів F-16. Згодом у пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили втрату літака та загибель пілота.

За даними WSJ, авіакатастрофа сталася 26 серпня, під час масованої атаки росіян, проте літак не збивали. За даними джерела видання, інцидент міг статися нібито «внаслідок помилки пілота».

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що американські винищувачі застосовували для відбиття масованої атаки Росії на Україну.