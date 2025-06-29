Виконуючи бойовий виліт, Максим Устименко збив сім повітряних цілей противника

У ніч на неділю, 29 червня, під час відбиття масованої російської атаки загинув льотчик, який керував американським винищувачем F-16. Під час нічного вильоту підполковник Максим Устименко збив сім повітряних цілей та відвів пошкоджений літак від населеного пункту, поруч із яким він перебував, проте не встиг врятуватися сам, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, за ніч росіяни випустили понад 500 повітряних цілей – ракет та дронів по Україні. Для відбиття комбінованої атаки залучили усі наявні засоби Сил оборони, зокрема – авіацію.

У Повітряних силах відзначили роботу переданих країнами-партнерами винищувачів F-16, які за ніч змогли знищити десятки ворожих дронів. Водночас у пресслужбі Повітряних сил повідомили, що під час відбиття нічної атаки загинув один з льотчиків на F-16.

«Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними військових, під час нічної атаки його літак зазнав ушкоджень та почав втрачати висоту. Максиму Устименку вдалося відвести літак, що падає, від населеного пункту, поблизу якого він перебував, проте не вдалося катапультуватися.

На загибель Максима Устименка відреагував президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття родині та побратимам загиблого.

«Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну», – написав він у соцмережах.

Що відомо про Максима Устименка

32-річний військовий був курсантом Харківського університету Повітряних Сил у 2010-х роках. ЗМІ із посиланням на повідомлення Міноборони тоді повідомляли, що Устименка відзначили у 2013 році разом з ще одним льотчиком Олексієм Месем, який також загинув в авіакатастрофі F-16 у 2024 році.

За словами матері загиблого пілота Андрія «Джуса» Пільщикова Лілія Авер’янова повідомила, що Максим Устименко був однокурсником її сина.

«Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був суперінтелект групи, чудовий айтівець. Але у нього були великі, міцні крила», – повідомила Лілія Авер’янова.

Зазначимо, це вже четверта втрата F-16 в Україні. Так, 16 травня під час відбиття чергової атаки російських окупантів, було втрачено зв’язок із літаком F-16. Під час бойового вильоту на борту виникла нештатна ситуація, через що пілот відвів літак подалі від населеного пункту та успішно катапультувався.

12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі загинув 26-річний льотчик F-16, капітан Павло Іванов. Ще раніше, 26 серпня 2024 року Повітряні сили втратили зв’язок із винищувачем F-16 – згодом з’ясувалося, що літак разом із пілотом із Луцька Олексієм Месем зазнав авіакатастрофи.