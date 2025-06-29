Внаслідок нічного обстрілу постраждала церква Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у селі Васючин

У ніч на неділю, 29 червня, російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Івано-Франківській області. Внаслідок атаки є руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури у двох районах області, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За даними Онищук, російський удар припав на приватний сектор Рогатинської та Більшівцівської громад Прикарпаття. Там уламки російських повітряних цілей спричинили пошкодження житлових будинків.

Зокрема, у селі Васючин уламки російських снарядів пошкодили будівлю Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ. За даними Світлани Онищук, частково пошкоджені вікна будівлі церкви та дерев’яна дзвіниця. Храм функціонує з 1868 року, а найдавніші відомості про нього датуються 1578 роком.

Крім того, у селі Нараївка внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок. Постраждала жінка, її госпіталізували. В якому стані перебуває травмована, голова ОВА не уточнила.

Зазначимо, під час нічної атаки росіяни сконцентрувалися на заході України, зокрема здійснивши атаку на Львів дронами та ракетами. Окупанти намагалися атакували критичну інфраструктуру міста, люди та цивільні будівлі не постраждали. За попередньою інформацією, на Львівщині також обійшлося без жертв і постраждалих.