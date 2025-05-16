На борту F-16 виникла нештатна ситуація

У ніч на п’ятницю, 16 травня, було втрачено зв’язок із літаком F-16 під час відбиття повітряного нападу росіян. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«16 травня 2025 року близько 03:30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника», – йдеться у повідомленні.



Як вдалося попередньо встановити, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Та на борту виникла нештатна ситуація, через що пілот відвів літак подалі від населеного пункту та успішно катапультувався. Група пошуково-рятувального забезпечення швидко знайшла та евакуювала його.

«Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи», – додали Повітряні сили.

Це вже третя втрата F-16 в Україні. 26 серпня ЗСУ застосували винищувачі F-16 під час масованої російської атаки. Літаки знищили 4 крилаті ракети росіян, та з одним із них військовослужбовці втратили зв’язок. Пілот Олексій Месь, який виконував бойове завдання на винищувачі, загинув.

Також у суботу, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на винищувачі загинув 26-річний льотчик, капітан Павло Іванов. Українська служба BBC повідомляла, що винищувач, яким керував Іванов, ймовірно, збила російська ракета.