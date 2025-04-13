Літак F-16, ймовірно, збила російська ракета

Український винищувач F-16, яким керував Герой України Павло Іванов, ймовірно, збила російська ракета. Про це повідомила українська служба BBC з посиланням на власні джерела.

Як зауважує BBC, з офіційного повідомлення Повітряних сил відомо, що авіакатастрофа сталась під час виконання бойового завдання, а пілот F-16 Павло Іванов загинув у бою.

BBC з посиланням на неназване джерело у владі пише, що український винищувач збила російська ракета.

«Загалом по літаку росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37», – цитує BBC джерело.

Водночас джерело журналістів не виключає, що літак міг бути уражений так званим «дружнім вогнем». Наразі триває розслідування авіакатастрофи.

Нагадаємо, 12 квітня Повітряні сили повідомили, що у бою загинув 26-річний пілот F-16 Павло Іванов. Володимир Зеленський висловив співчуття родині та побратимам загиблого, а також повідомив, що вже заслухав доповіді щодо цієї бойової ситуації. У своєму повідомленні президент заявив, що «відповімо сильно і влучно», що може підтверджувати теорію про те, що літак збили росіяни.

Того ж дня Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України 26-річному пілоту F-16 Павлу Іванову з орденом «Золота Зірка».