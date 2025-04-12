Павло Іванов загинув 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання

Президент Володимир Зеленський указом від 12 квітня посмертно присвоїв звання Героя України 26-річному пілоту F-16 Павлу Іванову.

Українському пілоту Павлу Іванову присвоїли звання Героя України з орденом «Золота Зірка».

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Іванову Павлу Івановичу – майору (посмертно)», – йдеться в указі.

Нагадаємо, 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов. Обставини трагедії встановить міжвідомча комісія, яка вже розпочала роботу. Наразі подробиці щодо обставин загибелі пілота невідомі.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині та побратимам Павла Іванова. Він також повідомив, що заслухав доповіді військових щодо цієї бойової ситуації.