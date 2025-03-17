Олексій Месь загинув під час відбиття ракетної атаки 26 серпня 2024 року

Президент Володимир Зеленський указом від 14 березня посмертно присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Олексію Месю.

Українському пілотові Олексію Месю присвоїли звання Героя України з орденом «Золота Зірка».

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Месю Олексію Сергійовичу – полковнику (посмертно)», – йдеться в указі.

Олексій Месь загинув під час відбиття ракетної атаки 26 серпня 2024 року. Під час вильоту він знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник. Того дня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрату винищувача F-16. З’ясувалося, що під час заходу на ціль з одним із літаків втратили звʼязок, він зазнав аварії, а пілот загинув.

29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць, відбулося прощання з пілотом. Для вшанування загиблого залучили два винищувачі МіГ-29, якими керували побратими Олексія Меся.

Що відомо про Олексія Меся

30-річний пілот народився в Луцьку та проходив військову службу за контрактом. 2022 року його зарахували до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки – заступника командира операційної групи. Мав звання підполковника.

Спільно з військовим льотчиком Андрієм «Джусом» Пільщиковим, який загинув в авіакатастрофі 25 серпня 2023 року, відвідав США для того, щоб закликати урядовців надати Україні літаки F-16.

Наказом головнокомандувача ЗСУ Олександром Сирським Олексію Месю присвоїли військове звання полковник посмертно.