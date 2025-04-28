Україна втратила винищувач Су-27

Вранці понеділка, 28 квітня, Повітряні сили втратили винищувач Су-27, пілот літака успішно катапультувався. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних сил», – йдеться у повідомленні.

Пілот українського винищувача зміг успішно катапультуватися. На місце приземлення льотчика оперативно прибула пошуково-рятувальна. Військового доставили до медичного закладу для діагностики. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує, він перебуває у стабільному стані.

Для встановлення всіх обставин та причин інциденту створили спеціальну комісію. Вона вже розпочала роботу.

Су-27 – радянський важкий багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі. Також літак використовують для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях.

Нагадаємо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний льотчик, капітан Павло Іванов. Того ж дня президент Володимир Зеленський присвоїв пілоту звання Герой України.