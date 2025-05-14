Василь Харкевич із мамою Ніною приймає нагороду від Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» військовому з Рівненщини – Герою України Василю Харкевичу. Завдяки матросу вдалось зірвати щонайменше 10 ворожих штурмів.

Голова Дубенської районної державної адміністрації Всеволод Пекарський 13 травня повідомив про нагородження Василя Харкевича, який є уродженцем села Малеве Дубенського району Рівненської області, оприлюднивши фото Героя. Орден «Золота Зірка» Василь Харкевич отримав із рук президента Володимира Зеленського.

«Найвищу державну нагороду чоловік отримав за незламну мужність, героїзм і самовіддане служіння Україні. У час війни саме такі Герої дають силу вистояти й надихають боротися далі», – написав голова РДА.

Найвищу державну нагороду Василь Харкевич отримав за незламну мужність, героїзм і самовіддане служіння Україні

На сайті Офісу президента вказано, що матрос Василь Харкевич у жовтні 2024 року відбивав російські атаки та захищав українські позиції на Донеччині. Завдяки його діям вдалося зірвати щонайменше 10 ворожих штурмів. Під час рукопашного бою він взяв у полон російського окупанта.

«Шістнадцятого жовтня внаслідок атаки ворожого дрона зазнав поранень, які призвели до ампутації ноги. Самостійно надав собі допомогу, викликав евакуаційну групу й дотепер відновлюється в медичному закладі», – повідомили у Офісі президента.

Указ про присвоєння Василю Харкевичу звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» Володимир Зеленський підписав ще 14 березня 2025 року, а саме нагородження відбулось 12 травня.