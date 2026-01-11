У суботу, 10 січня, Фінляндія офіційно припинила членство в Оттавській конвенції щодо заборони виробництва, застосування та передачі протипіхотних мін. Це рішення пояснили необхідністю посилення обороноздатності країни через зміну безпекової ситуації в Європі. Про це повідомила пресслужба уряду країни.

«Агресивна війна Росії проти України кардинально змінила ситуацію з безпекою у Фінляндії та всій Європі. Найважливішою метою зовнішньої та безпекової політики Фінляндії є захист незалежності та територіальної цілісності Фінляндії, запобігання втягненню Фінляндії у військові конфлікти та гарантування безпеки та добробуту фінського народу», – ідеться в повідомленні.

Вихід з Оттавської конвенції дозволить фінським Збройним силам знову використовувати протипіхотні міни. Водночас Фінляндія наголошує, що й надалі підтримуватиме гуманітарні цілі конвенції та продовжить участь у заходах з розмінування.

Нагадаємо, у березні 2025 року про намір вийти з Оттавської конвенції заявили Польща, Фінляндія та країни Балтії – Литва, Латвія й Естонія. У червні відповідний указ про вихід з конвенції, що забороняє виробництво та використання протипіхотних мін, підписав і президент України Володимир Зеленський.

У липні посадовці Литви та Фінляндії заявили, що у 2026 році їхні країни планують запустити внутрішнє виробництво протипіхотних мін для себе й України через військову загрозу з боку Росії.