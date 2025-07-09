Фінський посадовець назвав протипіхотні міни «дуже ефективною й економічно вигідною системою озброєнь»

Литва і Фінляндія у 2026 році планують запустити внутрішнє виробництво протипіхотних мін для себе й України через військову загрозу з боку Росії. Про це в середу, 9 липня, повідомило агентство Reuters з посиланням на чиновників з двох країн.

Раніше Литва та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції, що забороняє використання таких мін, і офіційні особи заявили, що виробництво може бути розпочато після завершення шестимісячного процесу виходу з договору.

«Ми плануємо спрямувати сотні мільйонів євро на протитанкові міни, а також на протипіхотні міни. Це буде значна сума», – сказав заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса.

За його словами, буде замовлено десятки тисяч протипіхотних мін, а то й більше. Одним з постачальників боєприпасів буде литовська промисловість.

Голова Асоціації оборонної промисловості Литви Вінцас Юргутіс заявив, що як тільки виробництво буде налагоджено, Литва зможе постачати продукцію до інших країн, зокрема до України.

Очільник комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Хейккі Аутто, заявив, що його країна також повинна мати власне виробництво протипіхотних мін.

Аутто назвав протипіхотні міни «дуже ефективною й економічно вигідною системою озброєнь». За його словами, Фінляндія також могла б постачати їх Україні.

«Підтримувати Україну – це не лише правильно і є нашим обов’язком, це також важливо для власної безпеки Фінляндії», – додав він.

Фінські оборонні компанії Nammo Lapua, Insta і Raikka повідомили парламентському комітету з питань оборони, що вони зацікавлені у виробництві протипіхотних мін. Ще одна компанія, Forcit Explosives, заявила, що готова обговорити можливості з військовими.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції щодо заборони на виготовлення та застосування протипіхотних мін.

Зазначалось, що президент ухвалив рішення про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін на тлі виходу з Оттавських домовленостей Польщі, Фінляндії та країн Балтії. Так, Сейм Польщі остаточно підтримав вихід країни з Оттавської конвенції 26 червня, а Естонія та Литва повідомили ООН про денонсацію домовленостей 28 червня.

Відомо, що Оттавську конвенцію про припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби підписали у 1997 році. Загалом підписантами Оттавської конвенції є 133 держави. Україна, яка на той момент мала п’ятий у світі арсенал протипіхотних мін, стала підписантом конвенції у 1999 році, а ратифікувала її у 2005 році. Зазначимо, Росія не підписувала та не ратифікувала Оттавську конвенцію.