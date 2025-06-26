Польща ратифікувала угоду у 2012 році

Сейм Польщі ухвалив законопроєкт про денонсацію Оттавської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін. Про це у четвер, 26 червня, повідомило RMF24.

За ухвалення рішення проголосували 413 депутатів. Ще 15 проголосували проти, а троє утрималися від голосування.

Законопроєкт про скасування заборон на використання протипіхотних мін, а також їхнє накопичення, виробництво та передачу, подали до Сейму в травні 2025 року. Нагадаємо, у березні Польща спільно з країнами Балтії оголосила, що вийде з конвенції про заборону протипіхотних мін для зміцнення кордону на регіональному рівні.

«Польщу не можна помістити в жодні гамівні сорочки, які завадили б нам захищати нашу батьківщину», – повідомив міністр оборони Польщі Косіняк Камиш, реагуючи на рішення Сейму.

Польща стала останньою країною з тих, які домовилися вийти з Оттавської конвенції – минулого тижня з домовленостей вийшла Фінлндія, яка була одним з ініціаторів виходу з конвенції. Ще раніше дію Оттавської конвенції на своїх територіях припинили Литва, Латвія та Естонія.

Зазначимо, Оттавську конвенцію про припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби підписали у 1997 році. Загалом підписантами Оттавської конвенції є 133 держави. Польща підписала конвенцію у 1997 році, проте ратифікувала її лише у 2012 році.

Україна, яка на той момент мала п’ятий у світі арсенал протипіхотних мін, стала підписантом конвенції у 1999 році, а ратифікувала її у 2005 році. Зазначимо, Росія не підписувала та не ратифіковувала Оттавську конвенцію.