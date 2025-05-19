Білорусь заохочувала мігрантів рухатися до литовського кордону

У понеділок, 19 травня, Литва подала позов до Міжнародного суду ООН проти Білорусі. У пресслужбі литовського МЗС повідомили, що Білорусь сприяла збільшенню потоку мігрантів до литовського кордону, що порушує міжнародну угоду про боротьбу з незаконним перевезенням мігрантів.

За даними МВС Литви, з 2021 року на литовсько-білоруському кордоні різко зріс потік мігрантів. Литовські правоохоронці зібрали низку доказів, що Білорусь допомагала мігрантам дістатися кордону – зокрема, йдеться про збільшення кількості рейсів із країн Близького Сходу, видачу віз мігрантам та забезпечення проживання. Крім того, Литва зафіксувала, що білоруські силовики супроводжували мігрантів до кордону з Литвою та змушували їх перетинати його в небезпечних умовах.

«Білоруські прикордонні служби, попри неодноразові прохання про співпрацю, відмовилися співпрацювати з литовською владою для припинення цих незаконних перетинів кордону. Литва розглядає ці дії як навмисну ​​спробу білоруського режиму використати міграцію як засіб політичного тиску на Литву та Європейський Союз у відповідь на їхню підтримку білоруської демократії та санкції за порушення прав людини», – йдеться у повідомленні МЗС Литви.

Після невдалих спроб домовитися із Білоруссю Литва звернулася до Міжнародного суду ООН. Серед вимог Литви – повна компенсація завданої шкоди, а також виділення коштів з боку Білорусі на будівництво огорожі на кордоні. Також країна Литва вимагає від країни гарантії того, що порушення не повторяться.

В литовському МЗС нагадали, що країна активно використовує можливості міжнародного права – зокрема, само Литва першою звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з проханням розпочати розслідування проти злочинів проти людяності режиму білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. Країна звинувачує Лукашенка у примусових депортаціях та переслідуваннях людей, а також жорстокому поводженні, що суперечить міжнародному праву.

Нагадаємо, 22 березня міністерство оборони Литви повідомило, що країна планує замінувати кордон з Росією та Білоруссю за прикладом Польщі. Раніше Польща та країни Балтії оголосили про вихід з Оттавської конвенції, яка передбачає заборону виробництва, застосування та передачі протипіхотних мін. Рішення країни аргументували необхідністю посилити власні кордони.