Довіле Шакалієне обговорила можливість замінування кордону з європейськими партнерами

Литва планує замінувати кордон з Росією та Білоруссю за прикладом Польщі. Про це повідомило у суботу, 22 березня, Міністерство оборони Литви.

Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне разом із колегами з Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії обговорювали об'єднання «Східного щита» і «Балтійської лінії» оборони, а також участь Фінляндії в розробці єдиного плану з посилення захисту кордонів шляхом розширення необхідних заходів.

За словами Шакалієне, кордон можна укріпити протипіхотними та протитанковими мінами.

«Під час таких зустрічей було ініційовано дискусію щодо оновлення та розширення концепції контрмобільності – на основі польського прикладу північно-східний фланговий вал можна було б укріпити кількома шарами укріплень, включаючи, але не обмежуючись, протипіхотними та протитанковими мінами», – зазначили в оборонному відомстві Литви.

У дописі зазначають, що партнери мають намір домагатися фінансування ЄС на ці цілі.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Польщі Павло Бейда 22 березня повідомив, що країна занепокоєна безпековою ситуацією на кордоні та вважає її складною. Мова йде саме про польсько-білоруський і польсько-російський кордон. Тому Польща планує встановити вздовж кордону протипіхотні міни у межах програми «Східний щит».

18 березня Польща, а також Литва, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції, яка передбачає заборону виробництва, застосування та передачі протипіхотних мін. Рішення країни аргументували необхідністю посилити власні кордони