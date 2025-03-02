Яке саме озброєння спільно вироблятимуть Литва та Україна, наразі невідомо

Литва та Україна домовилися про розвиток спільного виробництва зброї, для чого виділять 20 млн євро. Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони Литви у суботу, 1 березня.

Зазначається, що угоду про продовження підтримки України в оборонній сфері після зустрічі президента Литви Ґітанаса Науседи та президента України Володимира Зеленського у Києві. Згодом старший радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін, міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін та міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне досягнули попередньої домовленості про виробництво стратегічної зброї у співпраці з Україною.

За даними литовського міністерства оборони, угода передбачає спільне виробництво озброєння на території Литви.

«Литва продовжить інвестувати в українську ОПК, закуповуючи в України для України. На це вже виділено 20 млн євро, сума продовжуватиме зростати. Проте ми прагнемо до ще тіснішої співпраці – розвитку спільного литовсько-українського виробництва зброї як у Литві, так і в Україні», – повідомила Шакалієне.

З міркувань безпеки у пресслужбі литовського Міноборони не уточнили, на виробництво яких типів зброї поширюється угода. Для узгодження домовленості у Литві невдовзі пройдуть зустрічі представників країн.