Вантажівки, які Литва поставила в Україну

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги на суму 80 млн євро. До нього ввійшли партія вантажівок, тепловізійні приціли та інші засоби для українських військових. Про це в середу, 19 лютого, повідомило Міністерство оборони Литви.

Як зазначили у відомстві, представлений на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» минулого тижня пакет допомоги, відповідає найнагальнішим потребам України й становить майже половину річних зобов’язань Литви перед Україною.

Серед основних напрямків підтримки України у 2025 році року – протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби. Також Литва працює над розвитком своєї оборонної промисловості та підтримки оборонної промисловості України через фінансування виробленого українською промисловістю озброєння.

Окрім цього, Литва планує зробити внесок у Коаліцію з протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, а також в інші коаліції, де вона представлена. Військову допомогу також надаватимуть через міжнародні фонди та колективні ініціативи, надалі триватиме підготовка українських військових та реабілітація поранених бійців, зазначили у відомстві.

З початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 769 млн євро. Загальна підтримка України від Литви вже перевищила 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, наприкінці січня Міноборони Литви повідомило, що відправило в Україну переносні зенітні ракетні комплекси малої дальності з ракетами.

20 січня Литва передала Україні пакет військової допомоги, до якого увійшли безпілотники та вантажівки.