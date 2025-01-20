Пакет допомоги прибув в Україну 20 січня

У понеділок, 20 січня, Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомили у пресслужбі литовського Міністерства оборони.

Яка вартість пакета військової допомоги, у пресслужбі міністерства не уточнили. Втім, там зазначили, що оборонний пакет вже прибув до України.

«В Україну прибули литовські військові вантажівки. Продовжуючи зміцнювати військовий потенціал України, ми поставили тисячі безпілотників литовських виробників, а також теплові камери та п’ятитонні телескопічні навантажувачі», – повідомили у пресслужбі Міноборони Литви.

Нагадаємо, 13 січня уряд Литви затвердив нову швидшу процедуру передачі військової допомоги для України – зокрема, він передбачав поставку 4500 безпілотників до 19 січня. Зазначається, що загальна вартість дронів, які передали Україні в межах цього оборонного пакета, становить 5 млн євро.