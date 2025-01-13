Литва планує передати 4500 безпілотників

Литва планує передати 4500 безпілотників для України до кінця цього тижня. Про це у неділю, 12 січня, повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

За її словами, загальна вартість безпілотників, які планують передати Україні, становить 5 млн євро. Також уряд Литви затвердив нову швидшу процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки.

«На останньому засіданні уряду ми затвердили новий прискорений порядок передачі державного майна. Ці зміни суттєво скоротять час, необхідний для процедур, забезпечуючи швидке надходження допомоги в Україну», – додала Шакалієне.

Раніше повідомляли, що безпілотники литовського виробництва, які мали бути доставлені в Україну ще до кінця 2024 року, досі залишаються на складах. Політики вказують на бюрократичні перешкоди, які затримують доставку БпЛА до України.

Також повідомляли, що Велика Британія разом з Данією, Нідерландами, Латвією та Швецією відправлять в Україну 30 тис. безпілотників. Це станеться після того, як коаліція дронів укладе контрактів на 45 млн фунтів стерлінгів (приблизно 55,3 млн доларів).