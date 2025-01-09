Коаліція дронів вже зібрала близько 90 млн доларів на закупівлю БпЛА для України

Велика Британія разом з Данією, Нідерландами, Латвією та Швецією відправлять в Україну 30 тис. безпілотників. Це станеться після того, як коаліція дронів укладе контрактів на 45 млн фунтів стерлінгів (приблизно 55,3 млн доларів). Про це йдеться в пресрелізі Міністерства оборони Великої Британії.

Повідомляється, що про нову допомогу Україні оголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з латвійським колегою Андрісом Спрудсом на засіданні Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» 9 січня.

«Ці найсучасніші безпілотники допоможуть Україні боротися з російською агресією, дозволяючи Збройним силам України маневрувати повз російську протиповітряну оборону для ударів по позиціях і бронетехніці противника», – ідеться в повідомленні британського відомства.

Там нагадали, що в листопаді Велика Британія виділила 7,5 млн фунтів стерлінгів (майже 9,5 млн доларів) до фонду коаліції дронів. На сьогодні країна інвестувала у цей фонд 15 млн фунтів стерлінгів (приблизно 18,5 млн доларів).

Також про фінансовий внесок у 61,6 млн доларів на закупівлю безпілотників для України заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час засідання «Рамштайн».

Нагадаємо, у лютому 2024 року Велика Британія повідомила про створення організації країн – коаліції дронів для України, яку очолила разом з Латвією. У межах цієї ініціативи планують поставити Силам оборони тисячі FPV-дронів.

Загалом до складу коаліції дронів входить 16 країн. Організація вже зібрала близько 73 млн фунтів стерлінгів (орієнтовно 90 млн доларів) на закупівлю безпілотників для України, повідомило Міноборони Великої Британії.