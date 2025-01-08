Уражена нафтобаза комбінату «Кристал» Росрезерву

У ніч на середу, 8 січня, в Енгельсі Саратовської області спалахнула сильна пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор Саратовської області Раман Бусаргін та російські Telegram-канали, які опублікували відео займання.

Відомо, що мешканці вночі на тлі атаки безпілотників чули до 40 вибухів. Згодом спалахнула пожежа. За даними Telegram-каналу Exilenova+, уражена нафтобаза комбінату «Кристал» Росрезерву. Вона призначена для зберігання авіаційного палива для місцевої авіабази «Енгельс-2».

Фото Exilenova+, нафтобаза «Кристал»

Губернатор Саратовської області Раман Бусаргін зазначив, що в ніч на 8 січня Енгельс та Саратов зазнали масованої атаки БПЛА.

«Є пошкодження на одному із промислових підприємств. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Екстрені служби працюють на місці для ліквідації наслідків», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Енгельс розташований на відстані близько 700 км від України, У місті розміщена основна база російських стратегічних бомбардувальників Ту-160.

Міноборони Росії повідомило про збиття 32 безпілотників в ніч на 8 січня:

11 БПЛА над територією Саратовської області,

4 БПЛА над територією Курської області,

4 дрони над територією Ростовської області.

3 БПЛА над Бєлгородською областю,

3 безпілотники над Брянською областю,

2 БПЛА над Краснодарським краєм,

1 дрон над Волгоградською областю,

4 БПЛА над акваторією Азовського моря.

Доповнено об 11:20. У Генштабі підтвердили атаку на нафтобазу в російському Енгельсі 8 січня. За операцією стояли підрозділи Головного управління розвідки Міноборони та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

«Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 5 січня, безпілотники атакували Ростовську та Бєлгородську області Росії. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, приміщення та автомобілі в кількох населених пунктах регіонів.