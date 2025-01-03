Підприємство забезпечує потреби російської армії і флоту

Компанія «Яндекс» має видалити або ретушувати карти з елементами заводу на сервісі «Яндекс карти». Про це повідомило 3 січня російське агентство ТАСС з посиланням на судові документи.

Російський суд зобов'язав компанію «Яндекс» приховати доступ до карт і фотографій одного з найбільших російських нафтопереробних заводів. У повідомленні не зазначають про який саме НПЗ йде мова, однак наголошують, що українські дрони атакували його вже 4 рази.

Підприємство, за даними росіян, працює в безперебійному режимі, забезпечуючи потреби російської армії і флоту. «Яндекс» має видалити або ретушувати зображення цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами та інших елементів заводу на сервісі «Яндекс карти».

У дописі наголошують, що це перше судове рішення, яке зобов'язало російську транснаціональну компанію у сфері інформаційних технологій прибрати з відкритого доступу фотографії та карти стратегічно важливого для оборонно-промислового комплексу об'єкта.

У травні 2024 року стало відомо, що з ініціативи міністерства енергетики російський уряд засекретив дані про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального в країні. Таке рішення ухвалене на тлі атак українських безпілотників.