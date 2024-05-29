Пожежа на одному із НПЗ після успішної атаки ЗСУ

З ініціативи міністерства енергетики російський уряд засекретив дані про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального в країні. Таке рішення ухвалене на тлі атак українських безпілотників, повідомляє видання «Важные истории», з посиланням на власні джерела.

Як йдеться в матеріалі, в останній щотижневій довідці з 20 до 26 травня «Про обсяг виробництва нафтопродуктів і споживчі ціни на них» немає даних про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального.

Видання стверджує, що дані останнього звіту про виробництво нафтопродуктів засекречено з ініціативи Міненерго.

Як вважають у російському міністерстві, з огляду на наявну геополітичну ситуацію, розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку недобросовісних його учасників.

Впродовж останніх трьох тижнів виробництво автомобільного бензину на тлі масованих атак ЗСУ на російські НПЗ безперервно скорочувалося: з 13 по 19 травня воно знизилося на 2,5% до попереднього тижня, з 6 по 12 травня – на 2,7%, з 29 квітня до 5 травня – на 4,4%.

Нагадаємо, що ніч на неділю, 19 травня, безпілотники СБУ та ГУР атакували нафтопереробний завод у російському місті Слов'янськ-на-Кубані, що в Краснодарському краю. Внаслідок атаки завод зазнав значних руйнувань та припинив роботу.

Американське агентство Bloomberg з посиланням на розвідку Пентагону повідомив, що атаки безпілотників на інфраструктуру Росії з початку 2024 року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ. Це спричинило зростання внутрішніх цін на паливо на 20-30%. Крім того, через пошкодження НПЗ Росія призупинила експорт, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту.