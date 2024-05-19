Пожежа на нафтопереробному заводі у російській Рязані

Підконтрольна Росії Білорусь збільшує поставки палива до країни-агресорки через дефіцит, спричинений ремонтами на нафтопереробних заводах Росії. Ремонти заводів, ймовірно, пов’язані з дроновими атаками на НПЗ. Про це у суботу, 18 травня, повідомили у Центрі національного спротиву.

Центр національного спротиву, із посиланням на місцевих жителів повідомляє, що у Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального. Паливо транспортують до Росії залізницею.

Охорону перевезень палива на території Білорусі забезпечують бойовики терористичного угруповання «Вагнер», а також батальйон охорони міністерства внутрішніх справ Білорусі.

«Росія без палива – це чудова ілюстрація путінського правління. Проте режим Лукашенка не здатний покрити дефіцит... Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України», – наголосили у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 17 травня, близько сотні невідомих безпілотників атакували об’єкти в Росії та окупованому Криму. Внаслідок атаки виникла пожежа на нафтопереробному заводі у Туапсе, а також в районі морського порту Новоросійська Краснодарського краю.

Через пожежу, що виникла на Туапсинському нафтопереробному заводі після дронової атаки, НПЗ призупинив роботу.

В ніч на неділю, 19 травня, безпілотники СБУ та ГУР атакували нафтопереробний завод у російському місті Слов'янськ-на-Кубані, що в Краснодарському краю. Внаслідок атаки завод зазнав значних руйнувань та припинив роботу. Керівництво заводу заявило, що наразі не може сказати, коли НПЗ відновить роботу.

Bloomberg з посиланням на розвідку Пентагону повідомив, що атаки безпілотників на інфраструктуру Росії з початку 2024 року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ. Це спричинило зростання внутрішніх цін на паливо на 20-30%. Крім того, через пошкодження НПЗ Росія призупинила експорт, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту.