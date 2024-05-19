Пожежа на нафтобазі у Виборзі, що в Ленінградській області Росії

У ніч на неділю, 19 травня, окупований Крим та низка прикордонних областей Росії були атаковані ракетами ATACMS та невідомими безпілотниками. У міноборони Росії заявили, що нібито, знищили всі повітряні цілі.

У звіті в Telegram російське міноборони зазначило, що у Криму нібито знищили 9 американських оперативно-тактичних ракет ATACMS.

«Черговими засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS і один БпЛА було знищено над територією Республіки Крим, три БпЛА було знищено над територією Бєлгородської області, п'ятдесят сім БпЛА було знищено і перехоплено над територією Краснодарського краю», – йдеться в опублікованому звіті.

Цілями атаки були НПЗ та місцевий аеродром. Попри те, що влада заявила про збиття усіх загроз, російські Telegram-канали публікують відео влучання одного з безпілотників по черговому НПЗ у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї.

Місцева влада заявляє, що нібито Краснодарський край намагалися атакували 10 дронів, а один підбитий впав на територію НПЗ. Водночас російські чиновники вже встигли запевнити, що нібито постраждалих і руйнувань та пожеж немає.

Крім того, про «сильний вибух» і пожежу на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області повідомили жителі міста. При цьому пізніше губернатор Ленобласті Алєксандр Дрозденко заявив, що «хлопок» на нафтобазі стався «у зв'язку з використанням піротехнічних засобів» і спростував інформацію про БПЛА.

Крім того, жителі станиці Кущівська повідомляли, що чули звуки БПЛА, а потім понад 40 вибухів у районі військового аеродрому. Мабуть, працювало ППО. Російська влада цього не підтверджувала, проте заявила, що виникло «локальне загоряння».

Доповнено. Голова Слов'янського району Кубані Роман Синяговський у своєму Telegram-каналі повідомив, що на території НПЗ упали вночі шість БПЛА. Він також додав, що наразі невідомо про руйнування та постраждалих.

Директор із комплексної безпеки групи компаній Едуард Труднєв повідомив «Інтерфаксу», що «Слов'янськ ЕКО» в Краснодарському краї після атаки безпілотників минулої ночі призупинив роботу.

«Прильоти були. Завод зараз зупинений. Збиток рахуємо, працюють силові відомства», – сказав він.

Труднєв додав, що поки незрозуміло, коли завод відновить роботу.

Як повідомили згодом декілька українських ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах, військовий аеродром «Кущевськ» та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї атакували дрони СБУ. На ураженому летовищі розташовувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Окрім того, під атакою опинився нафтопереробний завод у місті Слов’янськ-на-Кубані, який після кількох прильотів зупинив свою роботу. Зараз росіяни оцінюють збитки.

Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром «Кущевська» та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Попереднього разу на аеродромі вдалося уразити кілька літаків, а на НПЗ – влучити у ректифікаційну та атмосферну колони.

Тим часом ГУР атакувало Виборзьку нафтобазу у Ленінградській області. За допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному обʼєкті. В результаті операції знищено три резервуари з пальним. Мешканці Виборгу повідомляли у соцмережах про потужний вибух в місті близько 2:50, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.