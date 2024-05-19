Робота мобільної групи українських ППО

В ніч на неділю, 19 травня, окупанти вкотре атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Українські захисники знищили всі випущені росіянами дрони-камікадзе, повідомили у прес-службі Повітряних сил. Повідомляється, що уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136№ із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ. До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. «В результаті протиповітряного бою усі 37 «шахедів» збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях», – повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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