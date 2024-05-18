Українська авіація завдала потужного удару по будівлі центральної районної лікарні у Вовчанську

Авіаудар Повітряних Сил ЗСУ знищив опорний пункт російської армії у Вовчанську на Харківщині, яку окупанти використовували, як укриття та місце накопичення своєї живої сили. Відео ураження будівлі у суботу, 18 травня, оприлюднив телеграм-канал «Оперативний інформ».

Як повідомляється, українська авіація завдала потужного удару по будівлі центральної районної лікарні у Вовчанську, де базувалися штурмові підрозділи російських військ, які намагаються захопити українське місто.

Судячи з точності влучання, літаки ПС ЗСУ застосували високоточні авіабомби, які Україна отримає від західних партнерів у межах військової допомоги для протистояння російському вторгненню, пише портал «Мілітарний».

Фахівці припускають, що удару було завдано американськими JDAM або французькими AASM 250 HAMMER, які адаптовані для застосування українською авіацією.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська нещодавно почали свої штурмові дії на півночі Харківської області та зараз намагаються захопити місто Вовчанськ. Але українські воїни дають їм відсіч, знищуючи піхоту та військову техніку противника. Російські військові під час боїв у північній частині міста Вовчанська Харківської області почали брати у полон місцевих жителів. Окупанти, які намагаються закріпитися у місті, не дозволяють мирним жителям евакуюватися, людей викрадають та зганяють у підвали.