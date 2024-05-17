Окупанти тримають у полоні літніх людей

У північній частині Вовчанська Харківської області росіяни тримають у полоні близько 40 місцевих жителів. За даними поліції, полонених допитують люди, які представляються співробітниками ФСБ. Як пише «Суспільне», про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов в ефірі телемарафону «Єдині новини» у четвер, 16 травня.

За словами Сергія Болвінова, росіяни заганяють місцевих жителів до одного підвалу, а потім перевозять до іншого.

«Росіяни зігнали цивільних до одного підвалу та використовують як живий щит, бо поруч із цим місцем вони організували командний штаб. Нам відомо, що цих людей росіяни допитують і ті, хто проводять допити, називають себе працівниками ФСБ», – розповів Сергій Болвінов.

За даними поліції, дітей серед полонених немає. Сергій Болвінов розповів, що росіяни утримують літніх людей і не дають їм можливості евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

«Це літні люди, які не хотіли виїжджати через те, що не хотіли полишати свої домівки. Однак, через щільні обстріли, через бажання врятуватися вони все ж таки вирішили евакуюватися і саме цих людей зараз утримують росіяни», – повідомив Сергій Болвінов.

Начальник слідчого управління поліції Харківщини наголосив, що у Вовчанську продовжую працювати поліцейські та евакуйовувати цивільних людей.

Нагадаємо, 16 травня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що російські окупанти розстріляли жителя Вовчанська, який намагався вийти над підконтрольну Україні територію. За фактами воєнних злочинів, які вчиняють росіяни відносно цивільного населення, правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень.