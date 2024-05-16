Росіяни намагаються закріпитися у північній частині Вовчанська та тероризують місцеве населення

У північній частині харківського Вовчанська, куди зайшли та намагалися закріпитися російські окупанти, вони беруть у полон та розстрілюють цивільних мешканців. Про воєнні злочини окупантів повідомив у четвер, 16 травня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Станом на 16 травня, за оперативною інформацією, росіяни вчиняли низку воєнних злочинів щодо мирного населення, яке не встигло евакуюватися з міста. Зокрема, МВС зафіксувало випадки розстрілів та взяття у полон мешканців Вовчанська.

«Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили», – повідомив Ігор Клименко.

За словами міністра внутрішніх справ, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил та звичаїв війни. Наразі в місті попри бої та обстріли працюють евакуаційні групи.

Ситуація у Вовчанську – що відбулося в місті під час наступу росіян

З 10 травня російські окупанти активізувалися на Харківському напрямку, намагаючись прорвати оборону ЗСУ вже майже тиждень. Однією з основних цілей окупантів наразі є прикордонний Вовчанськ.

12 травня Генштаб повідомив про тактичний успіх російських сил у боях за місто Вовчанськ, звідки почали евакуацію людей. У поліції повідомили, що під час евакуації в північній частині міста зникли двоє волонтерів – за попередніми даними, їх розстріляли окупанти.

13 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни мають тактичний успіх у боях за Вовчанськ – Росія залучила значні сили для ведення наступу на місто у складі до п’ятьох батальйонів. Тоді бойові зіткнення відбувалися на чотирьох напрямках. Того ж дня Харківська обласна прокуратура повідомила, що окупанти захопили у полон мешканців Вовчанської громади – їх закрили у підвалі та утримують там досі. Деяким із полонених вдалося втекти та дістатися до волонтерів.

15 травня Генштаб повідомив про тактичний відхід ЗСУ в районі Вовчанська. Станом на 16 травня ситуація у Вовчанську залишається складною – водночас Генштаб повідомив, що ЗСУ не допустили закріплення росіян у міській забудові Вовчанська та сповільнили їхній наступ на прикордонні.