Українські захисники зірвали плани російських окупантів закріпитися углиб міської забудови харківського Вовчанська. Про це повідомили у прес-службі Генштабу у четвер, 16 травня.

Станом на 10:30 16 травня Силам оборони на Харківщині вдалося сповільнити наступальні темпи росіян. На прикордонні тривають бойові дії, йдеться у зведенні Генштабу.

«Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися – зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем», – повідомили у прес-службі Генштабу.

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Зазначається, що ситуація на Харківському напрямку залишається контрольованою.

Наступ росіян на Харківщині – що відомо

10 травня російські окупанти активізувалися на Харківському напрямку, намагаючись прорвати оборону ЗСУ вже майже тиждень. Тоді Міноборони та Генштаб заявили про успішне відбиття атак, проте DeepState опублікував нові дані мапи, які свідчили про просування росіян на Харківському напрямку.

12 травня Генштаб повідомив про тактичний успіх російських сил у боях за місто Вовчанськ, звідки почали евакуацію людей. У поліції повідомили, що під час евакуації в північній частині міста зникли двоє волонтерів – за попередніми даними, їх розстріляли окупанти.

15 травня президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація на Харківщині частково стабілізована. Втім того ж дня Генштаб повідомив, що ЗСУ здійснили тактичний відхід в районі Вовчанська, щоб зберегти життя своїх бійців.