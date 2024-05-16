ЗСУ не дали росіянам закріпитися у міській забудові Вовчанська
Українським захисникам вдалося примусити окупантів знизити наступальну активність на Харківському напрямку
Українські захисники зірвали плани російських окупантів закріпитися углиб міської забудови харківського Вовчанська. Про це повідомили у прес-службі Генштабу у четвер, 16 травня.
Станом на 10:30 16 травня Силам оборони на Харківщині вдалося сповільнити наступальні темпи росіян. На прикордонні тривають бойові дії, йдеться у зведенні Генштабу.
«Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися – зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем», – повідомили у прес-службі Генштабу.
Дивіться карту ситуації на фронті в реальному часі