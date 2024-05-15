Повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони та безпеки України впродовж сьогоднішнього дня, 15 травня, вдалося частково стабілізувати ситуацію на Харківщині. Про це голова держави заявив у традиційному вечірньому зведенні.

Як розповів Зеленський, сьогодні він отримував доповіді від військових та Міністерства оборони. Президент наголосив, що постійна увага приділяється усім районам бойових дій.

«Вдалося частково стабілізувати ситуацію: Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії, – заявив голова держави.

За його словами, окупанта, який зайшов на Харківщину, знищують всіма доступними засобами.

«Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – по кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани.

Карта ситуації на фронті в реальному часі

Російський наступ на Харківщину

У ніч проти 11 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області Сили оборони вживають контрударних заходів. Також, тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве. Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах.

Вранці неділі, 12 травня, стало відомо, що росіяни фактично зайняли села Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка. У районі Вовчанська окупанти намагаються зайняти Плетенівку. Також російські військові намагаються закріпитися у селах Огірцеве, Гатище, Стариця та Бугруватка. Окупанти залучили значні сили для ведення наступу на Вовчанськ у складі до 5 батальйонів. У Генштабі ЗСУ визнали, що росіяни мають тактичний успіх.

Через активні обстріли збоку росіян на Харківщині розпочали евакуацію цивільного населення.

У ніч на середу, 15 травня, стало відомо, що українські військовослужбовці здійснили маневр та перемістилися на більш вигідні позиції на Харківському напрямку. Зокрема, щоб зберегти життя бійців Сил оборони, командування ухвалило рішення про переміщення в районі села Лук’янівка та міста Вовчанськ.