Підрозділи окупаційної російської армії продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від Харкова. Імовірно, що вони надають пріоритет швидкому створенню «буферної зони» вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення на північ Харківської області, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті.

На такі цілі окупантів вказують повідомлення про відносно швидкі темпи їх просування у Вовчанську та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові річки регіону.

Наразі в ISW не фіксували підтверджень того, що російські війська переправилися на південний берег річки Вовча у Вовчанську або його найближчих околицях. 12 травня росіяни вдарили по мостах через річку безпосередньо на захід та схід від міста, а 13 травня почали обстрілювати мости через річку та логістичні маршрути у самому Вовчанську. Через це в розпорядженні Сил оборони залишилися лише два придатних для використання мости через річку Вовча у межах міста.

Наразі невідомо, чому росіяни знищують мостову інфраструктуру, адже вона потрібна агресору для переходу і забезпечення стабільної логістики через річку та подальших наступальних операцій углиб півночі Харківської області.

Перекидання російської бронетехніки у цей район та атаки Вовчанська з допомогою важкої бронетехніки свідчить про наміри російських військ негайно здобути перемогу в неукріпленому районі на півночі України.

«Розгортання бронетехніки в цьому районі свідчить про те, що російські війська прагнуть швидко здобути перемогу, але, схоже, наразі вони не створюють умов для того, щоб ця перемога була досягнута на південному березі річки Вовча в глибині північної частини Харківської області. Ці фактори вказують на те, що росіяни, ймовірно, намагаються створити обіцяну «буферну зону» в прикордонній зоні замість того, щоб просуватися вглиб Харківської області або в напрямку Харкова», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ визнав частковий успіх росіян на півночі Харківщини. Окупанти, які нещодавно поновили наступ на Харківському напрямку, мали тактичний успіх в районі села Лук'янці.