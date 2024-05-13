На Харківщину перекинули резерви

Росіяни, які продовжують наступальні дії на Харківському напрямку, мали частковий успіх на прикордонні, повідомили у денному зведенні Генштабу ЗСУ 13 травня. Зокрема, окупанти мали тактичний успіх в районі прикордонного села Лук’янці на півночі Харківщини.

«На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено. Водночас Силами оборони здійснюються контратакувальні дії», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Карта ситуації на фронті в реальному часі

За даними Генерального штабу, росіяни також завдали вісім авіаударів в районах п’ятьох населених пунктів Харківщини – Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе. Приблизно о 17:10 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти також атакували ферму в у Коротичах, розташовану на заході від Харкова. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення.

У прес-службі Генштабу повідомили, що для відбиття російських атак на Харківщині ЗСУ перемістили резерви. Зазначається, що нарощування угруповань буде залежати від розвитку подій на Харківському напрямку.

Втрати росіян на Харківщині станом на 17:00 13 травня становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки. З повним переліком втрат росіян на війні проти України можна ознайомитися тут.

Станом на 17:00, за даними Генштабу, тривають бої на Харківському напрямку. Зокрема, розпочалося бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця, розташованому на північному заході від Харкова, за 4 км до українсько-російського кордону.

«Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ», – додали у прес-службі Генштабу.

Російський наступ на Харківщину – яка ситуація на фронті

Нагадаємо, з 10 травня російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку. Попри те, що Генштаб та Міноборони заявили про успішні відбиття атак, DeepState оновив дані своєї мапи, на якій видно просування окупантів.

12 травня Генштаб ЗСУ повідомив про тактичний успіх росіян у боях за прикордонний Вовчанськ, де триває евакуація мирного населення. За даними Генштабу, Росія залучила значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів, передає Генштаб. За добу вбитими російська армія втратила на напрямку понад 100 окупантів. Наразі ворог має тактичний успіх.

13 травня у прес-службі Харківської обласної прокуратури повідомили, що окупанти під час наступу на Харківщині захопили у полон жителів Вовчанської громади. Деяким із полонених вдалося втекти та дістатися до волонтерів, яким розповіли, що росіяни насильно утримують людей у підвалі.