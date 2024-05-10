ЗСУ успішно відбили атаки ворога

Міністерство оборони України заявило, що вранці п’ятниці, 10 травня, російські війска намагалися прорвати українську лінію оборони на Харківщині. ЗСУ успішно відбили атаки росіян, повідомили у прес-службі міністерства.

«З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о п’ятій ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки», – повідомили у прес-службі Міноборони.

У міністерстві повідомили, що українські військовослужбовці відбили російські атаки. Наразі на лінії оборони тривають бої різної інтенсивності.

«Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога», – повідомили у прес-службі міністерства.

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У МОУ додали, що на Вовчанському напрямку, що на Харківщині, окупанти здійснювали авіаційні удари керованими бомбами. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакують безпосередньо місто Вовчанськ, використовуючи КАБи, РСЗВ та артилерію.

За даними DeepState, активізація окупантів розпочалася безпосередньо з атак на Вовчанськ. Окрім бомб та артилерії росіяни активно застосовують безпілотники та РЕБ. Внаслідок обстрілів у місті постраждало двоє чоловіків 1971 та 1982 року народження, повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

«Противник пробує заходити та закріплятися в ряді населених пунктів вздовж кордону, зокрема, в селах Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка. Також здійснюються спроби заходу ворога в населені пункти Гатище-Плетенівка. Основними силами росіян для заходу наразі є піхота з підтримкою невеликої кількості техніки. Далі вищевказаних населених пунктів рухатися не наважуються, можливо, очікується задіяння основних сил», – повідомили у DeepState.

Наслідки атак росіян на лінію оборони ЗСУ на Харківщині / Фото DeepState

Аналітики повідомили, що окупанти не мають достатньо ресурсів для глибокого просування на цьому напрямку. Імовірно, росіяни здійснюють дестабілізацію у прикордонні України.

Зокрема, росіяни намагалися накопичити особовий склад у прикордонному селі Пильна. Внаслідок сутички з українськими захисниками росіяни втратили, за попередніми даними, три одиниці техніки на північ від населених пунктів Мороховець-Олійникове. Зазначимо, відповідно до мапи DeepStateMap, села, на які здійснили атаку росіяни, перебувають у невідомому статусі.

Коментуючи ситуацію на фронті, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розпочала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківському напрямку. За його словами, станом на 07:00-08:00 просування росіян зупинили артилерійським вогнем.

«Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку це факт. Але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент додав, що наразі на цьому напрямку тривають жорстокі бої.