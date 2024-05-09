Зеленський вважає, що Україна зупинить наступ Росії після отримання нових партій зброї
Сили оборони України зможуть зупинити наступ Росії після отримання нових партій озброєння. Йдеться, зокрема, про військову допомогу, виділену нещодавно Сполученими Штатами. Про це президент Володимир Зеленський заявив у четвер, 9 травня, на спільній прес-конференції з главою Європарламенту Робертою Мецолою.
За його словами, Україна знає, що ворог готує наступ. З цією метою росіяни збільшують свої угруповання як на півночі, так і на сході нашої держави.
«Там зараз вони мають ініціативу. Це не секрет. Нам потрібно зупинити їх та забрати ініціативу до своїх рук. Це можна зробити лише тоді, коли в руках є щось міцне. Як тільки постачання зброї дійдуть, ми зупинимо їхню ініціативу на сході держави», – заявив Зеленський.
Він також сказав, що у ворога «не так все добре, як вони вважали».
«Це не те щоб я хотів підняти вам настрій. Це реалії і в цих реаліях живуть наші партнери. Сказати потім, що ми щось не бачили, неможливо. Ми працюємо швидко, ділимося інформацією розвідок і приділяємо увагу укріпленню наших кордонів, або наших рубежів», – додав президент.