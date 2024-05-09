Сили оборони України зможуть зупинити наступ Росії після отримання нових партій озброєння. Йдеться, зокрема, про військову допомогу, виділену нещодавно Сполученими Штатами. Про це президент Володимир Зеленський заявив у четвер, 9 травня, на спільній прес-конференції з главою Європарламенту Робертою Мецолою.

За його словами, Україна знає, що ворог готує наступ. З цією метою росіяни збільшують свої угруповання як на півночі, так і на сході нашої держави.

«Там зараз вони мають ініціативу. Це не секрет. Нам потрібно зупинити їх та забрати ініціативу до своїх рук. Це можна зробити лише тоді, коли в руках є щось міцне. Як тільки постачання зброї дійдуть, ми зупинимо їхню ініціативу на сході держави», – заявив Зеленський.

Він також сказав, що у ворога «не так все добре, як вони вважали».

«Це не те щоб я хотів підняти вам настрій. Це реалії і в цих реаліях живуть наші партнери. Сказати потім, що ми щось не бачили, неможливо. Ми працюємо швидко, ділимося інформацією розвідок і приділяємо увагу укріпленню наших кордонів, або наших рубежів», – додав президент.