Перші 180 тис. артилерійських снарядів, закуплених у межах чеської ініціативи з допомоги Україні, прибудуть до нашої держави у червні. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

На запитання журналіста, чому постачання боєприпасів до України відбувається так повільно, Павел пояснив, що «чим більше людей знають про ініціативу, тим більша конкуренція».

«З одного боку, необхідно було розголошувати ініціативу, щоб заручитися підтримкою інших країн, але з іншого боку, ми також розкрили свої карти, чим, звичайно, зараз користується Росія», – повідомив він.

Павел також висловив жаль з приводу того, що ініціатива просувається не так швидко, як би хотілося. Разом з цим чеський лідер заявив, що у Праги вже є контракти на подальшу «п'яти-шестизначну кількість снарядів».

«Від самого початку було намагання не допустити ескалації конфлікту, відбувалися довгі дебати щодо кожного нового етапу, перш ніж він був остаточно реалізований. Якби ми пропустили цей період роздумів та оцінки ризиків, Україна отримала б цю допомогу на кілька місяців, можливо, навіть років раніше, і ситуація могла б бути іншою», – сказав він.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів для України (500 тис. калібру 155 мм і 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах. Петр Павел закликав ЄС фінансово підтримати закупівлю снарядів для України. Наразі до чеської ініціативи долучилися Франція, Польща, Німеччина, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Бельгія, Латвія, Португалія та інші країни Європи.