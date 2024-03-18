Чехія знайшла спосіб поставити Україні 800 тис. снарядів

Чеська Республіка шукає боєприпаси для України по всьому світу, і здійснює закупівлі снарядів у країнах, які вважаються неофіційними союзниками Москви. Про це йдеться в матеріалі американського видання The Wall Street Journal.

Як пишуть журналісти, Чехія активізувавши зв’язки часів холодної війни, отримала близько 800 тис. артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу. Крім того, офіційна Прага знайшла ще 700 тис. одиниць боєприпасів, які можна було б закупити за додаткові гроші.

Влада Чехії зосередилась на пошуку джерел постачання вже наявного озброєння на відміну від США, Франції чи Німеччини, які зосередилися на нарощуванні внутрішнього виробництва.

The Wall Street Journal вказує, що «неочікуваним благом» для цього процесу стала приналежність Чехії, яку в матеріалі видання називають «одним із найзавзятіших прихильників України», до «соціалістичного табору». Свого часу саме через суттєвий вплив з боку Радянського Союзу країна успадкувала потужну оборонну промисловість із клієнтами по всьому світу. Щобільше, з часів холодної війни у Чехії збереглись хороші стосунки з низкою країн Глобального Півдня, які володіють значними запасами радянської зброї.

Хоч офіційні особи Чеської Республіки і не коментують інформації про походження снарядів, однак за даними журналістів, серед постачальників є деякі союзники Росії. Натомість у Празі зазначають, що виступають виключно у ролі посередника: Чехія домовляється з країною, яка має запаси снарядів або може їх виробити, і зводить із західною країною, яка за це платить.

Поставки боєприпасів відбуватимуться через Чехію або треті країни, щоб приховати будь-який прямий зв’язок між країнами походження та Україною, аби «не наражати постачальника на гнів Москви». У такому випадку ключовим у процесі залишається конфіденційність.

Заступник міністра оборони Чехії Ян Йіреш при цьому заявив, що країна виявила розбіжності між публічним ставленням деяких країн до Росії та їхньою готовністю укладати угоди з союзниками України.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел оголосив, що Прага знайшла близько 800 тис. боєприпасів (500 тис. калібру 155 мм та 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли б закупити для України. До цієї ініціативи долучилися низка інших держав.