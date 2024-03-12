Загалом до чеської ініціативи із закупівлі артснарядів для української армії приєдналися 18 країн

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна може організувати для України ще 200 тис. боєприпасів. Про це він заявив у вівторок, 12 березня, на конференції приуроченій 25-й річниці вступу Чехії до НАТО, пише Ceskenoviny.cz.

За словами чеського прем’єра, його країна може придбати додаткові 200 тис. боєприпасів у третіх країнах. Фіала також зазначив, що до ініціативи із закупівлі артснарядів для української армії приєдналися 18 країн, і назвав це великим успіхом.

«Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки», – сказав він

Зазначимо, що про можливість закупівлі артилерійських снарядів для українців у третіх країнах президент Чехії Петр Павел повідомляв ще у середині лютого на Мюнхенській безпековій конференції. Тоді він заявив, що Чехія знайшла 500 тис. одиниць артилерійських боєприпасів стандартного калібру НАТО та ще 300 тис. одиниць радянського калібру у країнах, що не входять до ЄС. Водночас Петр Павел зазначив, що його країна потребує фінансування, щоб отримати боєприпаси і переправити ЗСУ.

Петра Фіала зазначив, що за два роки Чехія поставила в Україну понад мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів.

«Це принесе реальні результати для української оборони і зможе надати їй додаткову підтримку, коли європейські країни ще не мають достатніх потужностей для власного виробництва», – зазначив прем’єр-міністр Чехії.