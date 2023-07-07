Про передачу вертольотів прем'єр Чехії оголосив на зустрічі з Володимиром Зеленським

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Чехії, прем'єр-міністр країни Петр Фіала заявив про передачу Україні бойових вертольотів у новому пакеті військової допомоги. Про це чеський прем'єр повідомив у п'ятницю, 7 липня.

Окрім гелікоптерів Чехія передасть великокаліберні боєприпаси для українського озброєння. Водночас точну кількість техніки Петр Фіала не назвав. Передача відбудеться найближчими місяцями.

«Чехія дарує Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції», – заявив Петр Фіала.

Прем'єр Чехії також заявив, що країна допоможе Україні підготувати пілотів американських винищувачів F-16. Для навчань українських спеціалістів країна виділить спеціальні симулятори. Обладнання Чехія також передасть до України, щоб пілоти навчалися вдома.

Зазначимо, на озброєнні Чехії є приблизно 40 вертольотів, 30 з яких – радянсько-російської серії Мі. Імовірно, Чехія передасть кілька гелікоптерів Мі-8 та Мі-17, експлуатація яких добігає кінця за кілька років.

Нагадаємо, у четвер, 6 липня, Володимир Зеленський після візиту до Болгарії вирушив з офіційним візитом до Чехії. Він зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом та обговорив контрнаступальні дії України.